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Под Бахмутом образовалась новая «дорога смерти» ВСУ, на которой российские войска уничтожили несколько единиц военной техники противника. Портал «Русская весна» опубликовал видео с разгромленными боевыми машинами.

Среди них можно увидеть две советские боевые машины пехоты БМП-2, бронеавтомобили Panthera T6, которые Киев получил от Объединенных Арабских Эмиратов, а также настоящий раритет – передвижной разведывательный пункт ПРП-3 «Вал».

Напомним, что Киев постоянно предпринимает попытки доставить в Артемовск боевую технику и личный состав. Однако дороги в районе Хромово и Ивановского находятся под постоянным огневым контролем ВС РФ, что позволяет уничтожать вражеские машины.

ВСУ остается довольствоваться лишь грунтовыми дорогами, но и они дают возможность передвигаться только в хорошую погоду.

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