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В ходе операции в городе Артемовск (также известном как Бахмут) Вооруженные силы Украины понесли значительные потери как среди личного состава, так и в технике.

Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки». По данным военных корреспондентов, потери украинской армии в боях за город и его окрестности составили около 44 тысяч погибших и 97 тысяч раненых. Что касается уничтоженных танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, то оценивается, что около 300 таких боевых машин было уничтожено. При этом, по материалам канала, не менее 95 из них являются техникой НАТО.

Однако теперь украинская риторика начала меняться, и они заявляют, что «то, что происходит в Бахмуте, уже не так важно», так как более важным является удержание флангов.

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