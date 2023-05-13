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Подразделения вооруженных сил Украины попытались перейти в контрнаступление в окрестностях населенного пункта Майорск, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Кадры с брошенными на поле боя телами украинских боевиков показали российские военкоры в Телеграм-канале «Вестник воина».

После неудачной попытки контратаки украинские военнослужащие бросили тела своих сослуживцев и бежали с поля боя. При этом эвакуационная группа ВС Украины так и не доехала до поля боя, чтобы забрать тяжелораненных бойцов.

Военкоры сообщают о больших потерях украинской армии в зоне проведения специальной военной операции, поскольку киевский режим гонит своих бойцов на убой в надежде любыми средствами показать «эффективность», обещанного Западу, контрнаступления. Киевский режим прекрасно понимает, что без успехов на поле боя, финансовая и военная помощь Украине будет сокращаться, поэтому и гонит свою армию буквально на верную гибель.

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