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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал об актуальной обстановке в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут). По его словам, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать противника с западных окраин города, закрепившегося в многоэтажной застройке.

По словам военкора, штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» сражаются за каждый дом на западных окраинах города. Российские силы взяли под контроль несколько многоэтажных зданий, однако соседние дома все еще находятся под контролем подразделений вооруженных сил Украины.

Поэтому продвижение российских штурмовых групп идет постепенно и планомерно поскольку необходимо тратить большое количество времени на захват и зачистку зданий многоквартирных домов. Сражения происходят буквально за каждый этаж и за каждую квартиру в многоэтажном здании, резюмировал Мурад Газдиев.

Также военкор показал кадры разрушенного города, где каждый день идут штурмовые действий со стороны российских сил.

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