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Киев превращает в невероятные достижения каждый незначительный успех, но на самом деле он делает не более того, что ему позволяет Россия. Военный корреспондент Александр Сладков пояснил это на примере прорыва диверсантов в Белгородскую область.

Он отметил, что регион готовился к нападению, однако несмотря на это боевики украинской ДРГ сумели прорвать все укрепления, причем используя технику.

ВС РФ используют противотанковые мины на границе, однако это неверный подход. Если бы были установлены фугасные боезаряды направленного действия, исход прорыва был бы совершенно иным. Да и в таком случае ВСУ вряд ли вообще рисковали преодолевать российские рубежи.

На этом примере Сладков объяснил, что РФ открывает для врага окно возможностей и он просто пользуется этим.

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