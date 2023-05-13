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Известный российский военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Телеграм-канале, что основной целью специальной военной операции является установление контроля над всей территорией Украины. Однако проблема заключается в том, что на официальном уровне подобной цели не обозначено.

По словам военкора, если под руководством действующего киевского режима останется хоть небольшая часть территории Украины, то спокойной жизни для России не будет. Борьба за новые российские регионы и Крым будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не одержит полную победу, добавил Сладков.

При этом военкор подчеркнул, что помимо внешнего противника внутри России хватает и скрытых врагов, которые мешают достигнуть победы. Несмотря на тот факт, что в настоящий момент на фронте находятся сотни тысяч солдат российской армии, ряд российских политиков и чиновников абсолютно не заинтересованы в победе российских сил в зоне СВО.

Поэтому Сладков призвал бороться с внутренними противниками победы и отстранить их от управления государством. При этом генеральная политика России должна быть полностью направлена на победу на фронте, достигнуть которую можно благодаря четкой работе военно-гражданской машины и крепкой экономике, резюмировал военкор.

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