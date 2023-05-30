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Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Телеграм-канале, что Вооруженные силы России накрыли штаб, расположенный в Киеве, где были не только украинские военнослужащие, но также иностранные военные. «По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились, в том числе, и западные кураторы», – написал военкор.

По словам журналиста, такой штаб уже был уничтожен при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал» в районе Львова. И «второй раз мы попадаем в яблочко». По неофициальным данным, во львовском штабе находилось около двухсот иностранных военных, включая генералов, направленных Североатлантическим альянсом для курирования действий украинской армии.

Напомним, что в ночь на 30 мая ВС России направили свои беспилотные летательные аппараты «Герань» на украинскую столицу с целью уничтожения важных военных объектов. Очевидцы утверждают, что мощные взрывы гремели в разных районах Киева на протяжении нескольких часов.

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