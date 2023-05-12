Бойцы группировки ВС РФ «Юг» взяли в плен украинского боевика, промышлявшего мародерством, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он пояснил, что боевик, попавший в руки российских военных в окрестностях населенного пункта Яковлевка, оказался «неплохим стоматологом». Он вырывал золотые зубы у погибших сослуживцев, резонно полагая, что они им уже не понадобятся. Кроме того, мародер отбирал ювелирные изделия у местных жителей.

«В Украине каждый копит, как может. Кто-то вагонами Западную помощь тянет, а кто-то зубы и ювелирку ворует», – написал военный корреспондент в своем телеграм-канале.

Напомним, на Украине постоянно возникают коррупционные скандалы, связанные с разворовыванием западной помощи. Причем замешанными в них оказываются высокопоставленные чиновники и местные власти.