Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Сети видеозапись, на которой барражирующий боеприпас «Герань-2» наносит удар по штабу Военно-морских сил Украины. Данный объекта располагается в Одессе, уточнил военкор.

На кадрах виден мощный взрыв, который на некоторое время освещает несколько кораблей, а также боевиков ВСУ с оружием, находившихся на тот момент в штабе. После этого начинается сильное задымление и картинка исчезает.

Когда был нанесен удар, неизвестно, никаких подробностей военкор не приводит.

Напомним, что БПЛА «Герань-2», которые в Киеве называют «иранскими шахидами», наносят удары по объектам военной, транспортной, энергетической инфраструктуры. В ночь на 3 мая, к примеру, три таких беспилотника атаковали нефтебазу в Кировоградской области, где начался сильный пожар.