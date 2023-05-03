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Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Сети видеозапись, на которой барражирующий боеприпас «Герань-2» наносит удар по штабу Военно-морских сил Украины. Данный объекта располагается в Одессе, уточнил военкор.

На кадрах виден мощный взрыв, который на некоторое время освещает несколько кораблей, а также боевиков ВСУ с оружием, находившихся на тот момент в штабе. После этого начинается сильное задымление и картинка исчезает.

Когда был нанесен удар, неизвестно, никаких подробностей военкор не приводит.

Напомним, что БПЛА «Герань-2», которые в Киеве называют «иранскими шахидами», наносят удары по объектам военной, транспортной, энергетической инфраструктуры. В ночь на 3 мая, к примеру, три таких беспилотника атаковали нефтебазу в Кировоградской области, где начался сильный пожар.

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