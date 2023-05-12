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Военные корреспонденты вечером 11 мая заявили о начавшемся украинском контрнаступлении. Так, Александр Коц в своем телеграм-канале сообщил о колонне танков ВСУ, движущейся по направлению к границе Белгородской области.

Военкор отметил, что цели подобного маневра украинских боевиков разгадать довольно сложно. Не исключено, что Киев пытается обострить обстановку не только в окрестностях Артемовска (Бахмута), но и на северном участке линии соприкосновения, чтобы вынудить ВС РФ растянуть ресурсы, отправить крупные силы, чтобы устранить угрозу вторжения ВСУ.

Также одной из целей может быть выход украинских подразделений на территорию РФ с одновременным перерезанием путей снабжения группировки в Сватово. Это не столь вероятный сценарий, но он вполне возможен. Тем более, что ранее Киев заявил о получении от Великобритании дальнобойных ракет, поясняет Коц.

Напомним, Минобороны РФ заявляет, что обстановка в зоне проведения спецоперации контролируется, все заявления о прорыве обороны не соответствуют действительности.

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