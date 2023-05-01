На днях украинские СМИ внезапно начали писать об атаке ВСУ под Гуляйполем, а также о захвате трех населенных пунктов – Степановки, Марфополя и Новоселовки. Проверить эту информацию решил военный корреспондент Александр Коц.

Он рассказал, что почти до линии соприкосновения проехал в данном направлении, но ничего подобного не увидел. ВСУ снова раздули «успех» из ничего, стремясь поднять боевой дух. В то же время, отметил военкор, на запорожском направлении украинские боевики становятся наглее с каждым днем и предпринимают достаточно серьезные вылазки. Впрочем, прорыв обороны ВС РФ для них по-прежнему остается невыполнимой задачей.

Напомним, что Запорожское направление остается одной из приоритетных направлений анонсируемого Киевом контрнаступления. По мнению экспертов, ВСУ попытаются захватить Мелитополь и Бердянск, чтобы выйти к Азовскому морю. Однако шансы на это минимальны.