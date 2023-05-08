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Контрнаступление ВСУ начнется со дня на день, но оно в любом случае окажется провальным. Даже если боевикам удастся на отдельных участках прорваться глубоко в тыл российской обороны, они все равно будут остановлены и уничтожены, рассказал порталу Ura.ru военный корреспондент Андрей Коц.

Он пояснил, что в случае контрнаступления на открытой местности атакующая сторона должна иметь трехкратное преимущество над обороняющимися, а в городе и в горно-лесистой местности – пятикратное и семикратное превосходство соответственно. У ВСУ же численность личного состава почти такая же, как и у ВС РФ. Именно поэтому их контратакующие действия завершаться провалом.

Коц также отметил, что российские ВС хорошо подготовились к контрнаступлению противника, они представляют себе все возможные сценарии развития событий и знают, как действовать для разгрома ВСУ.

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