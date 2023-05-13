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Явным признаком приближающегося контрнаступления ВСУ станут мощные артиллерийские удары по объектам ВС РФ, уверен военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Он пояснил, что Киев попытается ракетами и беспилотными аппаратами атаковать склады с боеприпасами, оружием и ГСМ российских войск, чтобы уничтожить арсеналы и повысить шансы на успех своего контрнаступления.

Мощная артподготовка будет первым этапом контрнаступления. Пока подобных действий Киев не предпринимает, также не видно и других признаков скорого начала крупной наступательной операции.

ВСУ лишь совершают вылазки, проводят разведку боем, «прощупывая» оборону ВС РФ на разных участках фронта. Тем самым они пытаются выявить слабые места, чтобы в ходе контрнаступления совершить прорыв.

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