Украинские ВС могут пойти в контрнаступление в ближайшие часы. Они все подготовили к прорыву обороны ВС РФ и теперь надеются воплотить свои планы в реальность, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что самое крупное сосредоточение сил ВСУ замечено на Приазовском фронте, поэтому именно оно станет приоритетным для ВСУ. Однако Киев не ограничится только Запорожской областью, а попробует пойти на прорыв сразу на нескольких участках линии соприкосновения.

Ранее о скором переходе ВСУ в контратаку сообщал и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он рассказал, как украинские подразделения «рвут фланги» под Артемовском (Бахмутом), а также перегруппировывают силы в Запорожье, остающемся под контролем Украины. Пригожин также добавил, что ВСУ настроены серьезно, поэтому контрнаступление начнется в ближайшее время.