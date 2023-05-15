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В окрестностях Донецка продолжаются атаки со стороны боевиков ВСУ на российские позиции. Корреспондент издания «Известия» Станислав Григорьев стал свидетелем боев, где российские бойцы применяют современные танки Т-90М «Прорыв-3», которые являются одними из самых передовых боевых машин в России после танка Т-14 «Армата».

Один из механиков-водителей Т-90М «Прорыв-3» поделился, что их танк был поражен во время выполнения задания по эвакуации. Во время поворота на расстоянии 500 метров от позиции, осколки попали в танк.

Тем не менее, Т-90М «Прорыв-3» даже после полученного повреждения продолжает свою работу и успешно выполняет новые задания. Этот танк защищен от ракет и обладает системой, способной сбивать лазерные наведения. Пушка танка имеет автоматический поворот, а создаваемое облако мелкой стружки делает его трудной целью для противника.

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