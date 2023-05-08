Корреспондент РИА Новости побеседовал с активистом пророссийского подполья в Николаеве, который рассказал каким образом в городе проходит процесс принудительной мобилизации мужского населения.

По его словам, «придурки из военкоматов» носятся по городу целый день в поисках мужчин, чтобы под любым предлогом отправить их в пункты мобилизации. При этом большая часть мужского населения города не хочет отправляться на фронт, поскольку они прекрасно знают о катастрофических потерях ВС Украины на передовой.

Активист обратился к женщинам Николаева с призывом помочь своим мужьям и сыновьям избегать принудительной мобилизации. Даже если рядовому солдату посчастливится попасть в плен к российским войскам, то сидеть они там будут очень долго.

Поскольку киевский режим в первую очередь проводит обмены боевиков из националистических батальонов, а про обычных парней все забыли. В пример он привел националистов из Мариуполя, которые уже были обменяны в отличии от рядовых военнослужащих из 36-й и 79-й бригад.