В социальных сетях жители Кишинева публикуют кадры общения с представителями полиции участников марша «Бессмертны полк». Люди, празднующие День Победы, сообщают о штрафах, которые представители органов внутренних дел Молдавии выписывают за ношение георгиевской ленточки.

Полиции заявляет, что граждане, отмечающие День Победы на пересечении улиц Измаильская и Штефан чел Маре, устраивают провокации, поскольку демонстрируют запрещенную символику – георгиевскую ленточку.

Одна из участниц марша спросила полицейского, почему нельзя выразить дань уважения всем тем людям, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной, демонстрацией символа Победы.

Женщина вышла на улицу с портретом своего дедушки, который принимал участие в боевых действиях. На портрете была прикреплена георгиевская ленточка, которую местные полицейские потребовали убрать под угрозой штрафа.

Напомним, что 8 мая министерство внутренних дел Молдавии подтвердило запрет на демонстрацию символов V, Z и георгиевской ленточки. Предусмотрен штраф за данное правонарушение в размере 500 долларов для физических лиц и 1670 долларов для юридических лиц.