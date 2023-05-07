Российский перехватчик Су-35 вынудил польский самолет-разведчик вернуться на базу, прервав патрулирование воздушного пространства над акваторией Черного моря возле границ румынского воздушного пространства 5 мая. Об этом сообщает издание Jurnalu со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Как следует из официального заявления, российский истребитель Су-35 выполнял опасные маневры по курсу следования польского самолета-разведчика, что в значительной степени повлияло на возможность дальнейшего безопасного управления самолетом. После инцидента в состояние боевой готовности были приведены два истребителя ВВС Румынии и два самолета испанских военно-воздушных сил.

Однако натовские истребители так и не поднялись в небо, поскольку польские пилоты смогли восстановить управление самолетом-разведчиком после резкой потери высоты. Сообщается, что польский самолет L410 Turbolet смог самостоятельно долететь до румынского военного аэродрома, где экипаж успешно приземлился. В результате инцидента с перехватом польского разведывательного самолета никто не пострадал.