Украинская армия за время проведения специальной военной операции России понесла серьёзные потери. Они стали заметно увеличиваться с конца лета прошлого года. Численность погибших бойцов ВСУ сейчас является самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей. Его цитируют “Известия”.

По данным, которые привёл Раффрей, Киев высказывает недовольство по поводу обращения французских военных с вопросами о потерях ВСУ. Интерес у французов не праздный – потерями интересуются, в основном, инструкторы, обучавшие украинцев. Однако никакой информации на этот счёт они от киевских властей не получают.

В то же время Раффрей уверяет, что до 60 процентов солдат, которые проходили подготовку во Франции, уже не выходят на связь. Вероятно, их уже нет в живых.

Журналист также указал, что неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ может не состояться. По оценкам журналиста, Киев может выделить до 3 тысяч военных для проведения контрнаступательной операции. По стандартам НАТО этого недостаточно. Нужно примерно в два раза больше бойцов.