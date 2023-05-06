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Во флоридском национальном парке Драй-Тортугас на ныне затопленном острове было обнаружено кладбище с большим количеством захоронений. На могилах можно увидеть датировку XIX века.

На этом кладбище захоронено большое количество солдат, рабочих и заключенных, умерших во второй половине XIX века. По словам историков, в период с 1860 по 1870-е годы на острове возникали многочисленные вспышки  очень серьезных заболеваний, включая желтую лихорадку. В результате эпидемии погибло множество людей. Поэтому на этом кладбище покоятся те, кто умер в карантинном центре.

Специалистам удалось идентифицировать пока только одну из десятков найденных могил. В ней покоится рабочий по имени Джон Грир. На погребальной плите сохранилась надпись, свидетельствующая, что мужчина умер 5 ноября 1861 года.

Стоит отметить, что ранее кладбище находилось на суше острова. Однако в результате сильных штормов и перемены климата остров частично затонул. Поэтому данное кладбище оказалось под водой.

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