Во флоридском национальном парке Драй-Тортугас на ныне затопленном острове было обнаружено кладбище с большим количеством захоронений. На могилах можно увидеть датировку XIX века.

На этом кладбище захоронено большое количество солдат, рабочих и заключенных, умерших во второй половине XIX века. По словам историков, в период с 1860 по 1870-е годы на острове возникали многочисленные вспышки очень серьезных заболеваний, включая желтую лихорадку. В результате эпидемии погибло множество людей. Поэтому на этом кладбище покоятся те, кто умер в карантинном центре.

Специалистам удалось идентифицировать пока только одну из десятков найденных могил. В ней покоится рабочий по имени Джон Грир. На погребальной плите сохранилась надпись, свидетельствующая, что мужчина умер 5 ноября 1861 года.

Стоит отметить, что ранее кладбище находилось на суше острова. Однако в результате сильных штормов и перемены климата остров частично затонул. Поэтому данное кладбище оказалось под водой.