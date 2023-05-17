Очередной массированный удар по военным объектам на Украине нанесли ВС РФ в ночь на 17 мая. Портал «Русская весна» сообщает, что воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, а мощные взрывы гремели в Николаеве и Запорожье.

Практически одновременно с объявлением тревоги глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ее не игнорировать. Ракеты «Калибр» спустя некоторое время атаковали цели в Николаеве. Губернатор региона Виталий Ким сообщил минимум о двух попаданиях в цели и пожарах на местах атаки.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье и угрозе ракетной атаки на Западную Украину и Кировоградскую область в центре страны. Но подробной информации об этих атаках пока нет. Сирена воздушной тревоги звучала также в Одесской области и всех центральных регионах.