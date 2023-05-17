ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередной массированный удар по военным объектам на Украине нанесли ВС РФ в ночь на 17 мая. Портал «Русская весна» сообщает, что воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, а мощные взрывы гремели в Николаеве и Запорожье.

Практически одновременно с объявлением тревоги глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ее не игнорировать. Ракеты «Калибр» спустя некоторое время атаковали цели в Николаеве. Губернатор региона Виталий Ким сообщил минимум о двух попаданиях в цели и пожарах на местах атаки.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье и угрозе ракетной атаки на Западную Украину и Кировоградскую область в центре страны. Но подробной информации об этих атаках пока нет. Сирена воздушной тревоги звучала также в Одесской области и всех центральных регионах.

Вам может понравиться

Эксперт Мягков сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана

Вывод своих войск из Афганистана, который провёл более 30 лет назад СССР, разительно отличается от бегства США из этой страны в 2021 году. Об этом РИА “Новости” рассказал научный директор

Российский посол в Словакии рассказал о военной поддержке этой страной Украины

Братислава поставляет Киеву вооружение и, по всей видимости, не намерена прекращать подобную практику. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков  рассказал “Известиям”, какую военную помощь оказывает эта страна Украине. По словам

«Известия»: ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал» 32 ракетами, но не попал ни разу

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила РЛС и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot. И это несмотря на то, что украинская ПВО выпустила 32 ракеты, пытаясь сбить российскую Х-47, рассказал изданию «Известия» военный