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Сообщение о сильном пожаре на военном объекте было опубликовано на официальных ресурсах администрации Хмельницкой области. По информации военного обозревателя Руденко, возгорание произошло из-за попадания снаряда, выпущенного российскими вооруженными силами.

В результате этого инцидента горят складские помещения, где хранятся горюче-смазочные материалы. Местные власти отмечают, что данный объект является военным.

Кроме того, стоит отметить, что утром 29 мая российская армия нанесла массированные удары по городам Украины. В качестве целей были выбраны стратегически значимые объекты, которые играют важную роль в деятельности Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с февраля 2022 года.

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