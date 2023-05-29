Сообщение о сильном пожаре на военном объекте было опубликовано на официальных ресурсах администрации Хмельницкой области. По информации военного обозревателя Руденко, возгорание произошло из-за попадания снаряда, выпущенного российскими вооруженными силами.

В результате этого инцидента горят складские помещения, где хранятся горюче-смазочные материалы. Местные власти отмечают, что данный объект является военным.

Кроме того, стоит отметить, что утром 29 мая российская армия нанесла массированные удары по городам Украины. В качестве целей были выбраны стратегически значимые объекты, которые играют важную роль в деятельности Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с февраля 2022 года.