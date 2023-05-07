Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал о последствиях ракетных ударов ВС РФ по региону.

Он заявил, что в результате атаки повреждения получила критическая инфраструктура. Удары пришлись по трем газопроводам. Кроме того, повреждены 14 солнечных панелей и линия электропередач, сообщает РИА Новости. Уточняется, что удар наносился по Никополю Днепропетровской области.

Напомним, о трех взрывах заявлял ранее и губернатор Николаевской области Виталий Ким. Позже спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк уточнила, что все три ракеты атаковали одно из промышленных предприятий, получивших серьезные повреждения.

Также минувшей ночью ВС РФ атаковали объекты в Сумской области с использованием «умных» авиабомб.