В России среди бюрократов в высших эшелонах власти существует борьба за какие-то свои права, но эта борьба — условная, потому что бюрократы используют ее «самодурно». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Рассуждая о причинах запрета со стороны власти на любое упоминание в СМИ деятельности ЧВК «Вагнер», предприниматель в опубликованном его пресс-службой заявлении подчеркнул, что не собирается реагировать на эти запреты.

«Будем ли мы, или я реагировать? Нет, конечно, не будем, потому что в России есть две хорошие пословицы. Первая пословица — это запретный плод сладок. И поэтому, безусловно, ЧВК «Вагнер» будет жить дальше в соцсетях, в голове у населения. Тем более мы не просто так пиаримся, мы делаем дело. Сколько человек из наших противников, я не говорю уже про украинские СМИ, визжали и бились в паранойи, что ЧВК «Вагнер» не возьмет Артемовск. Мы его взяли», — напомнил он.

Говоря о второй пословице про шило, которое не утаишь, Пригожин провел аналогию между «музыкантами» и стилетом, который также, как и шило нельзя утаить. Поэтому в любом случае о ЧВК «Вагнер» будут знать и говорить о ней.

«И то, что бюрократы высшего уровня, те самые башни Кремля, пытаются заткнуть рот всем вокруг, чтобы не говорили: ЧВК «Вагнер», это даст только дополнительный толчок для народа, и плюс народу добавит ненависти к тем самым бюрократам. И поэтому что они делают? Они облегчают себе жизнь на короткий период, но в долговременном периоде, а долговременно это месяц, два, три, это не годы, они получат от народа щелбан за то, что они пытаются заткнуть народу рот и уши», — отметил предприниматель.

В заключение Пригожин выразил уверенность, что запрет на упоминание «оркестра» в СМИ действительно существует. И если в Сети сейчас распространяется фейковая бумага об этом, то «сто процентов точно такая же лежит где-то на соседнем столе».