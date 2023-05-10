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ВКС России снова атаковали позиции ВСУ на оккупированном правом берегу Днепра в Херсонской области. Портал «Военная хроника» сообщил, что для этой цели использовались планирующие авиабомбы УФАБ-500 и особо мощные боезаряды КАБ-1500ЛГ-Ф, обладающие огромной разрушительной силой.

Под удар попали лодочные станции, принадлежащие 37-й бригаде морской пехоты украинских ВМС, а также 73-му центру морских специальных операций в Белозерском районе, передает портал «Военное обозрение».

Отмечается, что именно с этих позиций ВСУ регулярно совершают попытки форсирования Днепра. Они предпринимают разведку боем, а также отправляют диверсионно-разведывательные группы, однако подобные вылазки моментально пресекаются российскими ВС.

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