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Российские бомбардировщики Воздушно-космических сил нанесли высокоточные удары с применением управляемых планирующих авиационных бомб по выявленным объектам вооруженных сил Украины на территории правобережья Херсонской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что российская авиация нанесла серию высокоточных ударов по местам дислокации живой силы и складам с боеприпасами, местоположение которых было выявлено разведчиками ВС России на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Также взрывы прозвучали и на территории Сумской области. При этом воздушная тревога была объявлена и в таких регионах Украины, как Полтава, Чернигов, Винница, Черкассы и Киев.

Российские военкоры сообщили, что в ночь на 14 мая стратегические бомбардировщики и флот ВС России нанесли по военным объектам, расположенным на территории западных регионов Украины, так называемый «удар возмездия». Сообщают о мощных взрывах, прозвучавших в Тернополе. Также ракеты были замечены над Львовской и Ивано-Франковской областями.

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