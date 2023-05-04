В канале Телеграм RusVesna сообщается, что военные армии РФ нанесли удар по объектам Украины на херсонском направлении при помощи «умных бомб».

По данным канала, авиабомбы ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и топливом ВСУ под Херсоном, а также поразили объекты на окраине Берислава, где в настоящее время поднимается столб дыма и горит склад горюче-смазочных материалов.

Источник отмечает, что российская авиация продолжает разбивать военные объекты ВСУ, а беспилотники выискивают цели для последующих ударов.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах Константиновки, Берислава и Орехова.

В конце апреля также сообщалось о массовом сносе многоэтажек, превращенных в базы ВСУ, при помощи «умных бомб» в Угледаре.