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Жители украинской столицы в ночь на 16 мая стали свидетелями самой массированной атаки на Киев со стороны ВКС России за все время проведения специальной военной операции. Удары по военным объектам ВС Украины наносились крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Очевидцы и камеры наружного наблюдения смогли запечатлеть массированные пуски зенитных ракет, выпущенные подразделениями противовоздушной обороны ВС Украины, для перехвата воздушных целей. Предположительно в объектив камеры наблюдения попал момент работы комплексов противовоздушной обороны IRIS-T, который выпускал зенитные ракету буквально одну за одной.

По данным портала «Русская весна», на территории Святошинского района были зафиксированы взрывы, предположительно, во время уничтожения одного из комплексов украинской системы противовоздушной обороны. Вероятнее всего, в Киеве был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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