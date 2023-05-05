Российские ВС ракетным ударом поразили предприятие «Зевс-Керамика» в Славянске. Местные жители сообщают, что оно давно не работало и использовалось ВС Украины для складирования оружия и боеприпасов.

Портал «Русская весна» показал видеозапись последствий этой атаки. Также военные корреспонденты рассказали, что как в Славянске, так и в находящемся рядом Краматорске поражены места дислокации боевиков ВСУ, готовившихся к контрнаступлению на Донбассе, склады с боеприпасами и ангары с техникой.

5 мая на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Военнослужащие ВСУ в телеграм-каналах сообщали о пусках ракет, однако информация об ударах и пораженных целях пока не появлялась. По заявлениям киевских властей, речь шла о ложных целях, выпущенных, чтобы вскрыть позиции комплексов противовоздушной обороны.