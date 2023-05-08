ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВКС России ударили ракетами по объектам ВСУ в Одесской области. Атака прошла с применением ракет Х-22, в результате чего склад украинских сил с боеприпасами на побережье был разрушен до основания.

Видео сильного взрыва и последствий были опубликованы в интернете. Пожарные боролись со множеством пожаров, возникших в результате атаки, в течение всей ночи.

В результате удара пострадали аэродром «Школьный» и один из мостов. Предполагается, что в ходе нападения была повреждена боевая техника украинских Вооруженных сил. Оперативное командование ВСУ на юге Украины сообщило о восьми ракетных ударах в Одесской области, которые были нанесены стратегическими бомбардировщиками.

Сообщения об уничтожении склада и «прибрежной зоны отдыха» были подтверждены официально.

Вам может понравиться

Мэру Белгорода пожаловались на бордюр, выкрашенный желтой и голубой краской

В одном из городских дворов Белгорода житель Петр К. обратил внимание властей и общественности своей жалобой на только что покрашенный бордюр. В своем сообщении мэру Валентину Демидову в соцсети, гражданин

Командование нацбатальона «Азова» заявило о завершении перехода на военную технику и оружие НАТО

После разгрома в Мариуполе националистический батальон «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно подвергался реорганизации и переформатированию. Теперь руководство батальона заявило о практически полном переходе подразделения на военную технику натовского

Авиация и флот ВС России нанесли массированный ракетный удар по объектам ВСУ в зоне СВО

В ночь на 7 мая Воздушно-космические силы совместно с Военно-морским флотом Российской Федерации нанесли массированный удар по выявленным объектам вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что