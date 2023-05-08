ВКС России ударили ракетами по объектам ВСУ в Одесской области. Атака прошла с применением ракет Х-22, в результате чего склад украинских сил с боеприпасами на побережье был разрушен до основания.

Видео сильного взрыва и последствий были опубликованы в интернете. Пожарные боролись со множеством пожаров, возникших в результате атаки, в течение всей ночи.

В результате удара пострадали аэродром «Школьный» и один из мостов. Предполагается, что в ходе нападения была повреждена боевая техника украинских Вооруженных сил. Оперативное командование ВСУ на юге Украины сообщило о восьми ракетных ударах в Одесской области, которые были нанесены стратегическими бомбардировщиками.

Сообщения об уничтожении склада и «прибрежной зоны отдыха» были подтверждены официально.