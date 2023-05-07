Вечером 6 мая российские ВС атаковали военные объекты на Украине ракетами и планирующими бомбами. Авиация и флот нанесли массированные удары по Сумской области, а воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов страны, рассказал портал «Русская весна».

Украинские СМИ заявили о пусках авиабомб и ракет Х-31. Также прошла информация о боевой работе трех малых ракетных кораблей, однако о последствиях ударов ничего не сообщалось.

Киев сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы скрыть цели, которые атакуют ВС РФ. Это означает, что ракеты и «умные бомбы» поражают важные для ВСУ военные объекты, срывая подготовку к контрнаступлению.

Напомним, эксперты считают приоритетным направлением для киевских контратакующих действий Запорожскую область. В качестве отвлекающего маневра ВСУ могут начать продвижение войск на Приднестровье или на Донбассе.