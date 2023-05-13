Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 13 мая российские ВС продолжили ликвидировать боеприпасы и оружие, которое Киев несколько месяцев накапливал для перехода в контрнаступление, пишет издание «Московский комсомолец».

Удары были нанесены по скоплению войск противника в Артемовске, а также в Часовом Яре, Константиновке и Краматорске. Кроме того, ночью жители Киева писали о сильных взрывах, которые, по словам властей, были вызваны работой противовоздушной обороны.

В Хмельницком, по словам местного руководства, пострадал промышленный объект. Однако детонация, которая продолжается несколько часов и сопровождается сильным пожаром, указывает на попадание по крупному складу с боеприпасами.

Также после атаки на Хмельницкий Киев был вынужден изменить расписание и маршрут движения поездов. «Укразализныця» уже публикует инструкции, как добираться из Киева на Западную Украину и обратно с пересадками.

Мощный удар был нанесен и по Николаеву, где по словам губернатора региона Виталия Кима, поражено промышленное предприятие.

Вам может понравиться

В Минобороны РФ опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

Скорость полета ракеты Х-47 «Кинжал» гораздо выше, чем установленные боевые режимы всех западных зенитно-ракетных комплексов, отправленных на Украину. И ЗРК Patriot не является исключением. Поэтому он технически не мог уничтожить

Взрывы гремят в районе Хмельницкого и во Львовской области на Западной Украине

Ранним утром 13 мая в Хмельницком на Западной Украине прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, а также власти региона. Чуть позже появилась информация о новых

Илон Маск назвал литиевые батареи «новой нефтью»

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «новой нефтью» являются вовсе не потоки информации, а литиевые батареи. Недавно Маск посетил Техас, славящийся богатством нефти. Отмечается, что предприниматель решил построить завод Tesla