В ночь на 13 мая российские ВС продолжили ликвидировать боеприпасы и оружие, которое Киев несколько месяцев накапливал для перехода в контрнаступление, пишет издание «Московский комсомолец».

Удары были нанесены по скоплению войск противника в Артемовске, а также в Часовом Яре, Константиновке и Краматорске. Кроме того, ночью жители Киева писали о сильных взрывах, которые, по словам властей, были вызваны работой противовоздушной обороны.

В Хмельницком, по словам местного руководства, пострадал промышленный объект. Однако детонация, которая продолжается несколько часов и сопровождается сильным пожаром, указывает на попадание по крупному складу с боеприпасами.

Также после атаки на Хмельницкий Киев был вынужден изменить расписание и маршрут движения поездов. «Укразализныця» уже публикует инструкции, как добираться из Киева на Западную Украину и обратно с пересадками.

Мощный удар был нанесен и по Николаеву, где по словам губернатора региона Виталия Кима, поражено промышленное предприятие.