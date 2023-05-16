В одном из крымских Телеграм-каналов супруга ветерана СВО написала пост о том, что в Евпатории в одном заведении не хотят слышать гимн России. По ее рассказу, вместе со своим мужем, участником специальной военной операции на Украине, она отдыхала в одном из евпаторийских караоке-баров. Они захотели исполнить гимн России, однако персонал запретил это делать. По словам женщины, сотрудники заведения запретили ей и ее мужу исполнить гимн РФ, так как данная композиция «не соответствует контингенту заведения».

Когда женщина задала вопрос о том, поддерживает ли персонал специальную военную операцию, то все работники «дружно промолчали». В ТГ отмечается, что жена участника СВО намеревается написать заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что ей запретили исполнить гимн России.

«Хотелось бы, чтобы проверили контингент этого заведения и чтобы исключить предательство к нашей стране!» – написала женщина.