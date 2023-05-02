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Корреспондент «Известий» в преддверии празднования Дня Победы пообщался с ветераном ВОВ Розалией Сергеевной Абгарян из Армении, которая рассказала в том числе и о своем отношении к специальной военной операции на территории Украины.

По словам участницы Сталинградской битвы, руководство Российской Федерации приняло верное решение защитить мирное население Донбасса. Поскольку в противном случае киевский режим начал бы вести боевые действия первым.

Розалия Абгарян добавила, что необходимо поддерживать Россию в ее стремлении защитить мирное население Донбасса. Однако большая часть стран в мире выступили в поддержку Украины и продолжают активно поставлять туда оружие.

В заключении беседы ветеран ВОВ отметила, что дружественные отношения между Россией и Арменией складывались долгие годы, поэтому двум странам необходимо поддерживать друг друга. Также Абгарян пожелала всем мира, поскольку боевые действия не приносят счастья никому.

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