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Корреспондент РИА Новости пообщался с ветераном ВОВ Михаилом Навроцким, проживающим в Приднестровье, на тему Второй мировой и отношению к этим страшным событиям нашей общей истории в разных странах Европы и мира.

По его словам, «гадов, запрещающих георгиевскую ленточку, так ничему и не научила история Второй мировой, когда Советский Союз освободил европейские страны от «нацисткой чумы».

Сам Навроцкий находился на землях современной Украины в годы их оккупации нацистскими войсками Германии. Сразу после освобождения территории Украины он отправился служить на тихоокеанский флот, где стал участником боевых действий против Японии.

Ветеран вспоминает, как 3 эскадрильи японских летчиков-камикадзе вылетели в сторону военно-морской базы Владивостока, после чего им пришлось в течение получаса вести заградительный огонь по японским самолетам, чтобы ни один из них не смог долететь до военно-морской базы.

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