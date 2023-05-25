Атака украинских диверсантов на Белгородскую область 22 мая не была проведена просто так. Это была разведка боем, чтобы определить насколько быстро реагируют ВС РФ и погранслужбы на подобные ситуации. Такое мнение высказал ветеран спецназа, полковник в запасе Сергей Козлов в беседе с “МК”.

Козлов уточнил, что произошедшее на Белгородчине стоит связывать с будущим контрнаступлением ВСУ. При этом военный эксперт предположил, что одной вылазкой дело не ограничится. Сейчас ВСУ получили определённые данные о реакции ВС РФ, и теперь могут пойти дальше.

Козлов отметил, что начало наступательной операции ВСУ затягивают в том числе и США. По мнению специалиста, Вашингтон хочет, чтобы Украина установила господство в воздухе, для чего Киеву будут переданы самолёты F-16. Даже если в США будут заявлять, что боевую авиацию передадут для защиты, то верить этим словам не стоит, считает Козлов. “Ложь — это их норма общения с миром”, – заключил ветеран спецназа. При этом эксперт добавил, что российской армии следует готовиться к украинскому “контрнаступу”, поскольку лёгким он не окажется.