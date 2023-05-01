Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вице-премьер Украины Ирина Верещук прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина о возможности депортации граждан освобожденных регионов в случае отказа получения ними российского гражданства. Она настоятельно порекомендовала жителям вошедших в состав России областей не брать паспорта.

Напомним, подписанный главой государства указ дает возможность «принимать решения о реадмиссии, депортации, административном выдворении из России, запрете на въезд в страну, сокращении срока временного пребывания, лишении статуса беженца, временного убежища, а также об аннулировании вида на жительство».

При этом в нем имеются в виду те люди, которые намерены совершать террористические акты, пытаться силой сменить конституционный строй России, нарушать общественный порядок и действующее законодательство РФ.

Верещук заявила, что ее рекомендации, несмотря на появление данного указа, остаются все теми же – не брать российские паспорта.

Вам может понравиться

Responsible Statecraft: США заставят Зеленского смириться с потерей территорий

Украина не в состоянии победить Россию даже с западным вооружением. Но и потерпеть разгромное поражение она не может, так как вместе с ней проиграют и Соединенные Штаты. Чтобы Вашингтон смог

Наёмники ВСУ бежали после встречи с российскими мобилизованными бойцами

Под Донецком группа мобилизованных российских бойцов столкнулась с иностранными наёмниками. Встреча закончилась тем, что “солдаты удачи” бежали со своих позиций. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на неназванного российского военного,

Первомайская демонстрация у памятника Жириновскому в игре Minecraft «положила» игровой сервер

На 1-е мая в игре Minecraft открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Первомайскую демонстрацию посетило более 12 тысяч пользователей, однако игровой сервер был перегружен из-за постоянного пребывающего количества игроков. Об