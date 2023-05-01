Вице-премьер Украины Ирина Верещук прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина о возможности депортации граждан освобожденных регионов в случае отказа получения ними российского гражданства. Она настоятельно порекомендовала жителям вошедших в состав России областей не брать паспорта.

Напомним, подписанный главой государства указ дает возможность «принимать решения о реадмиссии, депортации, административном выдворении из России, запрете на въезд в страну, сокращении срока временного пребывания, лишении статуса беженца, временного убежища, а также об аннулировании вида на жительство».

При этом в нем имеются в виду те люди, которые намерены совершать террористические акты, пытаться силой сменить конституционный строй России, нарушать общественный порядок и действующее законодательство РФ.

Верещук заявила, что ее рекомендации, несмотря на появление данного указа, остаются все теми же – не брать российские паспорта.