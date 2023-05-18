Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил о высказывании министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его мнению, угроза, высказанная Зеленским, о взрыве нефтепровода «Дружба», не только подвергает опасности поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету страны.

В заявлении Сийярто, опубликованном в Twitter Золтана Ковача, говорится, что угроза Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба» не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету. Любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии».

Напомним, что в публикации The Washington Post от 13 мая, где анализируются утечки секретных документов из Пентагона, упоминается заявление Зеленского о намерении взорвать нефтепровод «Дружба».