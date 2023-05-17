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Руководство Евросоюза должно выделять средства для защиты своих интересов в странах Северной Африки и на Балканах вместо того, чтобы направлять все деньги Европейского фонда мира на поддержку Украины. С таким предложением выступило правительство Венгрии.

Представители Кабинета министров Венгрии заявили, что Будапешт будет блокировать выделение следующего транша финансовой помощи исключительно Киеву, поскольку Евросоюз должен заботиться о защите своих интересов и в других регионах планеты.

В Будапеште заявили, что прояснение вопроса, связанного с распределением финансовой помощи Европейского фонда мира, имеет «ключевую важность». Выделение большей части средств фонда Украине приведет к возникновению опасной ситуации с невозможностью отстаивать интересы ЕС в странах Северной Африке, зоне Сахеля и на Балканах.

Ранее правительство Венгрии приняло решение о блокировке выделения 0,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира исключительно Киеву, поскольку фонд должен выполнять «глобальную роль».

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