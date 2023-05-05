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Тезис о том, что не всё вооружение, которое Запад поставляет Украине, доходит до линии фронта, получил ещё одно подтверждение. На этот раз Минобороны Великобритании признало, что часть оружия, которое Лондон поставляет Киеву, перепродаётся. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ответ военного ведомства Соединённого Королевства, который оно дало на запрос одного из депутатов парламента.

В ответе Минобороны Великобритании указывается, что случаи “перенаправления от линии фронта вооружения”, которое было “подарено” Украине, чрезвычайно редки. Однако они тем не менее имеются. При этом в ответе речь идёт исключительно о британских поставках вооружения. В письме отмечается, что Великобритания создала “надёжные процедуры”, чтобы обеспечить попадание оружия на фронт.

Ранее общественные организации, а также журналисты указывали, что часть вооружения, которое Запад предаёт Украине, оседает на чёрных рынках и в руках криминальных элементов. Однако длительное время на Западе этот факт не желали признавать.

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