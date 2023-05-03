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Западные союзники Киева вновь заявили, что не намерены передавать некоторое своё вооружение в распоряжение ВСУ. На этот раз власти Великобритании рассказали, что не будут посылать украинской армии вертолёты Apache. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Минобороны Соединённого королевства.

В ответах, которые ведомство дало на запросы членов британского парламента, указывается, что у правительства в настоящее время нет планов по передаче боевых вертолётов.

В то же время в ответах Минобороны Великобритании подчёркивается: власти ищут поставщиков ракет дальностью до 300 километров и полезной нагрузкой до 490 килограммов. Снаряды планируется направить ВСУ. При этом предпочтение будет отдаваться ракетам, которые сложно перехватить системами ПВО и наиболее устойчивым для средств радиоэлектронной борьбы.

В Кремле не раз отмечали, что передача вооружения Киеву не приближает мирные переговоры по ситуации на Украине, а лишь свидетельствует о заинтересованности Запада в продолжении боевых действий. Также в Москве подчеркивали, что натовская техника и вооружение, переданные ВСУ, рассматриваются как законные цели для ВС РФ.

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