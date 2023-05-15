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Согласно публикации в издании 19FortyFive, укрепляющийся союз между Россией и Ираном является основательной угрозой для интересов Соединенных Штатов Америки. Авторы статьи считают, что военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество между Москвой и Тегераном укрепляется, и эта партнерская связь подрывает интересы США в Европе и ряде стран.

Статья призывает Вашингтон и его союзников принять незамедлительные меры по противодействию этого антиамериканского союза. В противном случае, национальным интересам США будет нанесен серьезный ущерб.

Авторы публикации пишут, что Тегеран планирует закупить у Москвы истребители четвертого поколения Су-35, а также другую современную боевую технику. Также есть предположения, что Москва может оказать Ирану помощь в развитии его ядерной программы и созданию систем ракет большой дальности.

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