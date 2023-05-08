Политика США по поддержке Тайваня продолжается. Согласно новым данным, Соединенные Штаты Америки готовятся передать Тайваню вооружение на сумму 500 миллионов долларов по упрощенной схеме, используя чрезвычайные полномочия президента, которые ранее использовались в отношении Украины.

Согласно агентству Bloomberg, такой подход позволит ускорить процесс поставки оружия и избежать затягивания заключения контрактов и производства оружия.

Отмечается, что американский конгресс уже уполномочил Белый дом использовать до $1 млрд для поддержки Тайваня в военном отношении.

Китайские СМИ выразили мнение, что новый законопроект Штатов, нацеленный на сдерживание Китая, говорит о страхе утратить влияние в мире.