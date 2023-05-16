Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшавой было передано Киеву большое количество советского вооружения и техники. Об этом сообщает издание «Известия». По словам Андреева, польским руководством были переданы Украине также и военные самолеты МиГ-29.

Помимо этого Варшава поставила Киеву 14 единиц танков Leopard 2, произведенных в Германии. На данный момент Польша продолжает поставлять на Украину военную технику. «Можно не сомневаться, что поставки ВВТ киевскому режиму Варшава продолжит, насколько для этого хватит ее возможностей», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша получит от Европейского союза компенсацию за поставки оружия для Украины. Отмечается, что она составит примерно 800-900 миллионов евро. На полученные средства польское руководство планирует купить современные боеприпасы. Также в планы Варшавы входит создание технологических линий по производству различных видов вооружения.