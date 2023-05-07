Успехи российской ЧВК «Вагнер» и рост влияния ее основателя Евгения Пригожина в России серьезно напугали элиты в Соединенных Штатах. Запад вводит все новые санкции и ищет другие методы противодействия, поскольку боится «непредсказуемости, слаженности и эффективности» штурмовых отрядов, считает нидерландская независимая журналистка Соня ванден Энде.

В своей статье на сайте Devend.online она проанализировала причины, по которым небольшая ЧВК из России сумела стать важной угрозой для американского глобального миропорядка.

«Системообразующая роль ЧВК «Вагнер» и Пригожина в обеспечении безопасности многих стран Африки и вооруженном конфликте на Украине становится все более очевидной и заметной.Рост критики, публичных нападок и санкционного давления на ЧВК «Вагнер» и ее лидера со стороны американских чиновников — не что иное, как признание факта, что правящие элиты США боятся усиления роли Пригожина», — указывает ванден Энде.

Главная причина этого страха — способность ЧВК «Вагнер» постоянно адаптироваться для решения геополитических задач.

«После крушения СССР геостратеги и разведка США чувствовали себя очень уверенно и внушали президентам, министрам и сенаторам хорошо продаваемый миф о вечной жизни американской империи. Однако в итоге подействовал «закон русской пружины», согласно которому ни одно давление не является бесконечным», — считает журналистка.

Попытки противодействовать ЧВК «Вагнер» при этом остаются безуспешными: на любое давление штурмовики отвечают новыми победами.

«За минувший год даже самые скептичные международные эксперты начали признавать: где бьется «Вагнер» — там победа. Где «Вагнера» нет, ситуация для Кремля куда менее определенная», — резюмирует ванден Энде, подчеркивая, что за долгие годы Пригожин и его компания первые стали серьезным геополитическим конкурентом для Америки и Европы.