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В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация, что штурмовыми группами частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (украинское название Бахмут) был зачищен укрепрайон украинских боевиков под названием «Гнездо». Также отмечается, что «музыкантам» удалось добиться определенных успехов в частном секторе.

Однако не все так гладко, так как ВСУ начали активную атаку с флангов. Отмечается, что с российской стороны есть утраченные позиции. По информации военного корреспондента Александра Симонова по состоянию на 18 мая на Артемовском направлении на севере от населенного пункта Сакко и Ванцетти российские армейские подразделения вынуждены были отступить из-за сильного натиска противника. Однако отмечается, что в само село ВСУ еще не вошли.

Украинские подразделения также пытаются осуществить атаку по направлению Дубово-Васильевки. Отмечается, что целью ВСУ является район населенного пункта Клещеевка.

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