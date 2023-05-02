Корреспондент издания «Известия» Семен Еремин лично побывал в соляной шахте в Артемовске (украинское название Бахмут), где украинские боевики скрывались от российских сил. Также в этой шахте было найдено огромное количество украинского вооружения. Бойцы группы «Вагнера» провели съемочную группу издания в самую глубь шахты, где можно было увидеть оставленное ВСУ оружие.

По словам журналиста, опуститься под землю пришлось на глубину 250 метров. Хранить вооружение на такой глубине было принято еще во времена Советского союза. По словам «музыкантов», во времена СССР еще не было создано оружие, способное пробивать такую глубину земной поверхности.

В шахте съемочная группа увидела склад с оружием советского образца. Что касается современных видов вооружения, если они здесь и хранились, то ВСУ вывезли его еще до прихода ЧВК «Вагнер» на данный объект. Отмечается, что на территории шахты, протяженность которой приблизительно 4-5 километров, было обнаружено 28 складов.