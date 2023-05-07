Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать украинские силы из Бахмута (прежнее название Артемовск). Стало известно, что они начали массированный штурм одного из последних мощных укрепрайонов противника. Такая информация появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как передает ТГ, украинские подразделения отступают на окраины населенного пункта, при этом подрывая за собой здания. Это делается с целью замедления продвижения бойцов группы «Вагнера».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин недавно заявил, что «музыкантам» удалось за сутки продвинуться в городе практически на двести метров по всем направлениям. Начиная с 6 мая, российские бойцы начали массированный штурм «дороги жизни» – трассы между Артемовском и Часовым Яром, по которой в город ВСУ доставляют снабжение и подкрепление.

По заявлению Пригожина, «музыканты» будут действовать в Артемовске до 10 мая. Затем свои позиции они передадут чеченскому подразделению «Ахмат». Отмечается, что ЧВК «Вагнер» штурмовали Артемовск практически на протяжении семи месяцев.