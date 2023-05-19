В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован очередной иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ. На этот раз российские бойцы уничтожили чешского наемника Мартина Тейлора. Соответствующую информацию сообщил ряд Телеграм-каналов.

Согласно имеющимся данным, Тейлор организовал компанию «Феникс», в которой под видом волонтеров-медиков состояли бывшие чешские военные. В качестве наемников они воевали на стороне ВСУ против российской армии.

Сообщается, что Мартин Тейлор получил тяжелое осколочное ранение во время обстрела в зоне СВО еще в марте текущего года. Он был отправлен на лечение в госпиталь в Чехии. 15 мая стало известно, что наемник скончался.

Ранее сообщалось, что российскими силами была отбита атака противника, в ходе которой был ликвидирован наводчик украинской группы специального назначения «Волки да Винчи» Юрий Юхимюк. Известно, что он приехал из Германии для участия в боевых действиях на стороне ВСУ против российской армии.