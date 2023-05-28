В ночь на 28 мая появились сообщения о “прилёте” в Житомире, город сотрясают мощные взрывы, вызванные атакой беспилотных аппаратов “Герань”. Какие именно цели поражены, не установлено.

Власти украинских регионов сообщают, что помимо Житомира, взрывы звучали также в Черкасской и Сумской областях. Самый массированный удар нанесен по Киеву – город атаковали несколько волн беспилотников, в каждой из которых было 20 и боее единиц. Сейчас украинская столица пылает, экстренные службы занимаются тушением пожаров.

Воздушная тревога, объявленная еще около часу ночи, все еще продолжается. Под угрозой были западные области, однако сейчас сообщается, что она миновала.

Жители Киевской области сообщили также о внезапном появлении звуков, напоминающих землетрясение, однако их происхождение пока неизвестно.